Wisata Edukasi Yogyakarta: 10 Tempat Terbaik untuk Anak & Keluarga

Taman Pintar adalah destinasi wisata edukasi keluarga di Jogja yang tak boleh dilewatkan. Berdasarkan informasi dari tamanpintar.co.id, taman ini dilengkapi dengan beragam fasilitas edukatif seperti Planetarium, Science Theater, zona teknologi, kampung kerajinan, hingga wahana air. Anak-anak akan diajak menjelajahi dunia sains, teknologi, dan seni melalui berbagai permainan interaktif yang dipandu oleh lebih dari 50 pemandu edukatif. Populer di kalangan wisatawan, jumlah pengunjungnya bisa mencapai 3.000 orang di hari biasa, dan melonjak hingga 16.000 orang per hari saat akhir pekan atau musim libur panjang. Lokasinya sangat strategis di pusat kota, tepatnya di Jl. Panembahan Senopati No. 1–3, Yogyakarta.

