Honda CB650R: Rasakan Sensasi E-Clutch, Oper Gigi Tanpa Kopling!

Perpindahan gigi terasa sangat halus tanpa adanya hentakan berlebihan yang mengganggu kenyamanan. Selain itu, sistem ini juga secara cerdas menyesuaikan putaran mesin secara otomatis ketika melakukan downshift. Lebih lanjut, E-Clutch juga mampu mengatur putaran mesin saat motor diam dan hendak berhenti, menjadikan pengalaman berkendara di perkotaan dengan skenario stop and go menjadi jauh lebih nyaman dan praktis. Ketika mengoper gigi di kecepatan tinggi, seperti di kisaran 60 km/jam, respons sistem E-Clutch sangat cekatan, secara efektif menghindari potensi power loss yang biasa terjadi ketika perpindahan gigi dilakukan dengan kopling manual.

