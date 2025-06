Liburan Keluarga di Semarang: 25 Tempat Wisata Hits

You might also like

Rekomendasi playground terbaik di Semarang selanjutnya adalah Happy Time The Park Semarang, yang terletak di daerah Tawangmas. Wahana bermain yang satu ini cukup menantang dan lengkap, selain area playground, tersedia juga berbagai permainan seru seperti Go Kart, dunia VR, game arcade, kiddie ride, zona warrior, kolam bola warna-warni, hingga arena bowling yang cocok untuk semua usia.

Bagi Bunda yang suka menikmati produk olahan susu, Cimory On The Valley wajib masuk dalam daftar kunjungan. Tempat wisata di Semarang ini merupakan bagian dari perusahaan pengolah susu sapi yang menawarkan berbagai produk seperti susu segar, yogurt, hingga makanan beku yang bisa dibeli langsung di lokasi. Selain itu, ada juga mini zoo dan area bermain yang ramah anak.

6. Cimory On The Valley

