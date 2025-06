Libur Sekolah Seru: 7 Mal dengan Hiburan & Aktivitas Kekinian!

Pluit Village menyambut liburan dengan tema Hello Holiday with Baby Zu . Program ini meliputi live show dan meet & greet yang menggemaskan, area mini zoo yang edukatif, serta pameran pet beserta aksesorisnya. Selama periode liburan sekolah, Pluit Village juga menyiapkan aktivitas lomba menggambar dan lomba dance anak, yang semakin dimeriahkan oleh penampilan balet anak-anak yang memukau.

