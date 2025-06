Jogja Volkswagen Festival 2025: Kejutan & Nuansa Baru Menanti!

Perhelatan JVWF 2025 memiliki makna ganda karena bertepatan dengan peringatan 75 tahun VW Bus atau VW Kombi, yang akan dirayakan dengan panggung khusus menampilkan seluruh lini kombi. Mengusung tema “Blast From The Past,” festival ini bertujuan mengedukasi pengunjung tentang sejarah panjang Volkswagen dan inovasi kendaraan listriknya. Berbagai zona interaktif seperti Porsche World dan Virtual Racing Zone, serta pentas musik akan turut memeriahkan acara. Jadwalnya terbagi, dengan talkshow edukatif pada 10-11 Juli 2025, dan puncak acara pada 12-13 Juli 2025.

Mengusung tema “Blast From The Past” , pemilihan kampus sebagai pusat festival ini bertujuan untuk mengedukasi pengunjung tentang sejarah panjang Volkswagen . Pabrikan legendaris asal Jerman ini telah hadir sejak masa pemerintahan Adolf Hitler pada tahun 1937, dengan tujuan awal menciptakan “Mobil Rakyat.” Melalui ajang ini, para pengunjung, terutama wisatawan minat khusus di bidang otomotif , dapat mempelajari transisi sektor transportasi dari masa ke masa. “Dari ajang ini kami ingin mengangkat keabadian pesona mobil-mobil klasik Volkswagen yang tetap relevan hingga kini, sekaligus memperkenalkan inovasi kendaraan listrik terbarunya,” papar Andi, menyoroti perpaduan sempurna antara warisan dan masa depan otomotif.

